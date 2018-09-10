Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Прохладная и пасмурная погода с температурой воздуха около 20 градусов тепла и локальными дождями ожидается в Москве на текущей неделе, сообщил РИА Новости главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В принципе, по большому счету, тот длительный период климатического лета, который баловал нас в этом сезоне, он закончился. Это самое длинное климатическое лето, оно превысило свои границы на целый месяц, за что ему конечно спасибо", — сказал Тишковец.

По его словам, на сегодняшний день в столице ощущается "легкое дыхание осени". "Это сказывается влияние атлантического циклона с запада с его фронтальными системами. Соответственно, и облаков прибавилось в небе, и сокращается приток солнечного тепла, и температура медленно, но верно понижается. Сегодня температура в Москве 19-21 градус, по области — 17-22. И какие-то незначительные, локальные дожди, в основном по югу и западу мегаполиса и столичного региона", — отметил синоптик.

Тишковец рассказал, что практически всю неделю будет преобладать пасмурный фон погоды, облаков будет довольно много, небольшие локальные дожди. "Наибольшая интенсивность дождей придется на среду и четверг. Но температура будет по-прежнему из-за поступления атлантического тепла находиться в рамках климатической нормы", — отметил метеоролог.

По его данным, ночью температура воздуха — в среднем от 8 до 13 градусов, днем — около 20 градусов тепла. "Небольшое окно хорошей погоды мы ждем в пятницу с выходом антициклона, но улучшение будет недолгим", — добавил синоптик.