"Желтый" уровень погодной опасности в Москве продлили на вторник

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Гидрометцентр продлил на вторник, 11 сентября, "желтый" уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров в Москве и области, следует из данных прогностической карты на сайте ведомства.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, во вторник в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой дождь; ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 10-12 градусов, днем — плюс 21-23 градуса.