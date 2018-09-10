В суде присяжных адвокаты могут нарушать УПК, считает зампред Мосгорсуда

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Заместитель председателя Мосгорсуда Дмитрий Фомин считает, что часто адвокаты просят о суде присяжных для своих подзащитных, чтобы потом сообщать коллегии о смягчающих обстоятельствах или выбивании признательных показаний.

"К сожалению, по моим оценкам, в подавляющем большинстве дел защита просит суда присяжных именно для того, чтобы нарушать те нормы, которые указаны в статье 335 УПК: для того чтобы исследовать именно те обстоятельства, которые не подлежат изучению с участием присяжных. Это либо данные о личности: он бедный, несчастный, больной, с детьми, пожалейте его, он не мог это совершить; либо нарушения в ходе предварительного следствия: выбивание признательных показаний, провокация", — заявил он в интервью научному журналу "Уголовный процесс".

Фомин добавил, что в его практике крайне редко бывали дела, где бы ситуация шла другим путем, где защитники как юристы спорили по существу тех обвинений, которые предъявлены.

Согласно законодательству, присяжным можно сообщать только фактические обстоятельства инкриминируемого преступления — данных о личности подсудимого и о ходе следствия они знать не должны. Обвиняемый вправе отказаться от признательных показаний, однако, согласно законодательству, они остаются в материалах дела и могут быть оглашены перед присяжными. Заявлять о давлении при допросе подсудимый уже не может — эта информация относится к ходу следствия.

Заместитель председателя Мосгорсуда отметил, что прогнозирует 5-10 дел с участием присяжных в каждом из 35 районных судов Москвы в год. Он напомнил, что рассмотрение дел с участием присяжных требует от судьи большого внимания и напряжения.

"Любая ошибка судьи в этом процессе может привести к отмене приговора, постановленного на основании вердикта присяжных. Недопустимое высказывание стороны, свидетеля, подсудимого или потерпевшего, если судья вовремя не отреагировал, повлечет незаконное воздействие на присяжных. Судья прослушал, увлекся, отвлекся на что-то, не был готов предупредить то или иное нарушение процесса — все это попало в протокол, и тогда отмены приговора не избежать", — сказал Фомин. По его словам, в Москве планируется все процессы присяжных проводить в залах, оборудованных аудио- и видеофиксацией, для того чтобы в апелляционной и даже кассационной инстанциях быстро разрешать споры относительно процессуальных нарушений.