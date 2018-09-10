Мосгорсуд рассмотрит три иска о блокировке пиратских сериалов в "Яндексе"

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Мосгорсуд принял к рассмотрению три иска телеканалов "Газпром-медиа" о полной блокировке ряда пиратских сериалов в "Яндексе", еще один оставлен без движения, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Ульяна Солопова.

"Семнадцатого сентября суд проведет досудебную подготовку по искам "Парнас Медиа" и "Телеканала ТВ3" к "Яндексу", 19 сентября — по иску "ТРК 2*2", — сказала она, напомнив, что это три разных дела, не объединенных в одно производство.

Иск ТНТ оставлен без движения до 20 сентября – адвокатам предстоит устранить обнаруженные в бумаге недостатки.

Ранее суд уже постановил заблокировать выдачу ссылок на эти сериалы, но на временной основе, пока идет разбирательство в суде. Теперь же телекомпании подали иск о полной блокировке, решение о которой может быть вынесено по окончании процесса.

После того, как над всем сервисом "Яндекс.Видео" нависла угроза блокировки, поисковик все же решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом. При этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальные сайты, поскольку поисковик не в состоянии отличить их от пиратских.

Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, проблему пиратства в этой сфере могло бы появление доступных лицензионных видеосервисов.

"В России, например, нет проблемы музыкального пиратства как таковой. У нас есть "Яндекс.Музыка", Apple Music, Boom и другие легальные сервисы… В видеоконтенте мы вместо этого видим, что правообладатель, наоборот, пытается усложнить для пользователя просмотр контента", — констатировал, в частности, аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.