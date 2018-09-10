Мосгорсуд рассмотрит три иска о блокировке пиратских сериалов в "Яндексе"

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Мосгорсуд принял к рассмотрению три иска телеканалов "Газпром-медиа" о полной блокировке ряда пиратских сериалов в "Яндексе", еще один оставлен без движения, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Ульяна Солопова.
Иск ТНТ оставлен без движения до 20 сентября – адвокатам предстоит устранить обнаруженные в бумаге недостатки.
Ранее суд уже постановил заблокировать выдачу ссылок на эти сериалы, но на временной основе, пока идет разбирательство в суде. Теперь же телекомпании подали иск о полной блокировке, решение о которой может быть вынесено по окончании процесса.
Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, проблему пиратства в этой сфере могло бы появление доступных лицензионных видеосервисов.
"В России, например, нет проблемы музыкального пиратства как таковой. У нас есть "Яндекс.Музыка", Apple Music, Boom и другие легальные сервисы… В видеоконтенте мы вместо этого видим, что правообладатель, наоборот, пытается усложнить для пользователя просмотр контента", — констатировал, в частности, аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.