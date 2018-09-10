В Мосгорсуде заявили, что в СИЗО сидят "только те, кто этого заслуживает"

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Заместитель председателя Мосгорсуда Дмитрий Фомин считает, что в столичных СИЗО содержатся только те арестанты, "кто этого заслуживает", и эта цифра всегда будет большой из-за специфики Москвы.

"Нельзя не учитывать специфики московского региона. У нас огромное количество людей, которые не имеют отношения к Москве и Московскому региону, приезжают сюда в целях трудоустройства или по иным причинам и совершают преступления. Таких людей в наших изоляторах содержится около 60%", — заявил он в интервью научному журналу "Уголовный процесс".

По его словам, если такой человек "совершил мелкую кражу, суд не берет его под стражу", поскольку закон запрещает избирать такую меру пресечения по преступлениям небольшой тяжести.

"Но мы понимаем, что есть, например, профессиональные преступники, скажем карманники. Казалось бы, преступление, которое он совершает по части 2 статьи 158 УК, относится к категории средней тяжести. Как суду поступить в этом случае? Сослаться на среднюю тяжесть и отпустить задержанного, чтобы он продолжил профессионально обирать граждан?" — задался вопросом Фомин.

"Или, например, типичный грабеж: приезжий отобрал у женщины сумочку без применения насилия и убежал. Снова преступление средней тяжести. Или, скажем, мелкий наркокурьер из Средней Азии. Если при очередном продлении меры пресечения суд откажет в таковом, то все эти люди поймут, что можно и дальше безнаказанно совершать преступления", — считает зампред.

Он полагает, что сейчас суды "достигли некоего разумного предела, когда в изоляторах Москвы находятся только те, кто этого заслуживает".

"И да, для Москвы эта цифра всегда будет велика. Главное в данном случае то, что в следственных изоляторах должны быть созданы соответствующие условия. Но этот вопрос находится в исключительной компетенции ФСИН", — резюмировал Фомин.