МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российское законодательство не предполагает наличие специальных судов для рассмотрения дел в сфере соцсетей, в Кремле пока нет позиций по этому вопросу, его надо обсуждать, заявил в ходе телефонной конференции пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в понедельник тезка пресс-секретаря спецпредставитель российского президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков в интервью РИА Новости допустил в будущем возможность создания в РФ специальных судов для для рассмотрения дел в сфере соцсетей и цифрового права. По его словам, "практика уголовных дел за репосты и лайки показала, что нельзя использовать действующую систему, должен быть тонко настроенный оценочный механизм".

"По всей видимости, это экспертная точка зрения, насколько я понимаю, наша судебная система пока не предусматривает наличие подобных судебных органов. Экспертные точки зрения высказываются, и они предполагают обсуждение. Пока никаких позиций на сей счет нет", — пояснил пресс-секретарь президента РФ.