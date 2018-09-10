В Ивановской области обновят парк "скорых" и школьных автобусов

ИВАНОВО, 10 сен — РИА Новости. Первая партия автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов в рамках федеральной поставки 2018 года поступила в Ивановскую область, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Первые в этом году 12 автомобилей скорой помощи класса "В" и четыре школьных автобуса "ПАЗ" в рамках федеральной поставки уже прибыли в регион. В понедельник новую технику осмотрел глава региона Станислав Воскресенский. ", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что вопросы обеспечения региона дополнительным медицинским транспортом и школьными автобусами глава региона обсуждал 3 июля на встрече с президентом России.

Воскресенский подчеркнул в понедельник, что до конца текущего года в регион прибудут еще несколько "скорых" и автобусов. "Это очень важно. У нас нехватка и автомобилей скорой помощи, и школьных автобусов. Поэтому сейчас мы этим занимаемся. Надо как можно быстрее сделать распределение, жители реально этого ждут", — приводит пресс-служба слова главы региона.

По его поручению транспорт будет распределён между муниципалитетами, исходя из обращений граждан.

Всего Ивановская область в 2018 году получит 25 автомобилей скорой медицинской помощи класса "В". За счет федерального бюджета область также получает в этом году 14 школьных автобусов, в том числе девять автомобилей "ПАЗ" вместимостью более 20 человек и пять автомобилей "ГАЗ" вместимостью от 10 человек.

Другие новости региона читайте здесь >>