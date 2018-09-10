Мусорную свалку в Челябинске закроют 11 сентября

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сен – РИА Новости. Мусорная свалка в Челябинске, которую власти не могли закрыть с 1989 года, прекратит работу 11 сентября, все отходы будут вывозиться на временные полигоны в другие районы региона, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора области.

В июне министр экологии региона Сергей Лихачев сообщал, что мусорная свалка в Челябинске должна быть полностью закрыта с 1 сентября.

"С завтрашнего дня коммунальные отходы из Челябинска будут вывозить на лицензированные полигоны Полетаево, Урефты и Копейска. Эта мера временная, в дальнейшем транспортировка мусора будет вестись на полигон в Чишме, к строительству которого приступят в ближайшее время", — говорится в сообщении.

По словам губернатора Бориса Дубровского, закрытие челябинской свалки – это историческое событие, так как впервые решение о ее закрытии было принято еще в 1989 году. "Затем предпринималось несколько тщетных попыток его воплотить, что невозможно было без создания альтернативного места хранения и утилизации мусора. Вступив в должность губернатора, я обозначил ликвидацию челябинской свалки как один из приоритетов — таким объектам не место в современных городах-миллионниках", — цитирует пресс-служба слова Дубровского.

Он добавил, что 60 тысяч тонн вредных веществ в год генерирует свалка, закрытие и последующая рекультивация свалки благополучно скажется на состоянии атмосферного воздуха в Челябинске и положительно отразится на его экологии.

По данным пресс-службы, челябинский губернатор также выступил с законодательной инициативой, которая позволит сохранить тариф на вывоз мусора для населения на прежнем уровне, он не увеличится до конца года. Другая задача, поставленная главой региона, — это ускорение процесса рекультивации городской свалки, что является важным накануне проведения в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Так, после закрытия свалки выберут подрядчика, который займется ее рекультивацией, первый этап запланирован на март 2019 года, добавляется в сообщении.

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