Запущен всероссийский опрос о системе школьных оценок

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Комиссия Общественной палаты РФ по развитию образования и науки запустила всероссийский опрос на тему того, каким образом следует оценивать знания учащихся в целом и нужно ли отменять оценки в начальной школе, сообщает пресс-служба палаты.

На Всероссийском родительском собрании в конце августа министр просвещения Ольга Васильева предложила вынести на общественное обсуждение вопрос об отказе от оценок в начальной школе.

"Стоит ли отменить оценки в начальной школе или расширить их шкалу в старших классах?… Каждому желающему предлагается ответить на пять вопросов", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Пройти опрос можно с 10 по 25 сентября на сайте Общественной палаты РФ. Результаты опроса будут объявлены на пресс-конференции, которая пройдет в палате 28 сентября.

"Предложения об отмене традиционной системы оценивания достижений учащихся в школе звучали и на протяжении XX века. Высказывались суждения о том, что необходимо отказаться от традиционного оценивания по пятибалльной системе, так как в педагогической практике не выставляется оценка "единица", а в начальной школе уже давно не ставятся оценки в течение первого полугодия", — сказала первый заместитель председателя комиссии по развитию образования и науки Людмила Дудова.

Оценивание успехов учащихся в рамках итоговой аттестации в девятых и одиннадцатых классах ведется по 100-балльной шкале, а в 11-м классе итоговое сочинение оценивается по системе "зачет/незачет".

"Таким образом, предложения, которые поступают от родителей и педагогов об отмене от традиционной системы оценивания достижений наших школьников, имеют под собой основания", — считает Дудова.

По ее словам, именно поэтому Комиссия по развитию образования и науки решила обратиться к педагогам и родителям с просьбой высказать свое мнение по поводу введения безоценочных технологий с первого по девятый класс. "Нам интересно мнение и тех, кто получает оценки, то есть мнение самих школьников", — говорит Дудова.