МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что на выборы традиционно влияет всё, в том числе социальная повестка, естественно, тема изменений в пенсионном законодательстве сопровождала прошедшую избирательную кампанию единого дня голосования.

"На выборы всегда влияет всё: социальные, экономические, политические какие-то факторы. В данном случае, естественно, вопрос дальнейшей судьбы пенсионной системы в России превалировал", — сказала Памфилова журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о том, можно ли отметить некую корреляцию дискуссии об изменениях в пенсионном законодательстве с прошедшими выборами.

По ее словам, "многие кандидаты на этом серьезно оттаптывались".

"Каждый искусный политик использует любой повод для того, чтобы на выборах достойно выступить. И мы видим, насколько живая и динамичная ситуация в стране, и что люди наши не пассивные", — добавила глава ЦИК.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Президент РФ Владимир Путин 29 августа выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

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