ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. "Вряд ли можно пересмотреть возможность предоставления материальной поддержки на третьего ребенка по всей стране, но для некоторых территорий это возможно", — заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета РФ.

Один из участников Госсовета, касаясь вопроса господдержки жителей северных территорий, предложил со следующего года субъектам РФ вводить самостоятельно материальную поддержку на рождение третьего ребенка за счет сэкономленных средств.

"Посмотрим. Мы давайте его аккуратно сформулируем в поручениях… Мы можем посмотреть, все-таки мы исходили из того, что Дальний Восток требует особого внимания с учетом демографической ситуации, которая в регионе складывается в целом. Посмотрим еще раз", — сказал Путин.