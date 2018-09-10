ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. "Вряд ли можно пересмотреть возможность предоставления материальной поддержки на третьего ребенка по всей стране, но для некоторых территорий это возможно", — заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета РФ.
"Посмотрим. Мы давайте его аккуратно сформулируем в поручениях… Мы можем посмотреть, все-таки мы исходили из того, что Дальний Восток требует особого внимания с учетом демографической ситуации, которая в регионе складывается в целом. Посмотрим еще раз", — сказал Путин.