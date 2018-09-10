В Подмосковье ликвидировали более 90% несанкционированных свалок

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Почти 5 тысяч несанкционированных свалок и навалов мусора ликвидировано Госадмтехнадзором в Подмосковье, что составляет более 90% всех выявленных свалок в регионе, сообщила пресс-служба ведомства.

"В Подмосковье ликвидирован 91% выявленных Госадмтехнадзором свалок и навалов. Ведомство добилось ликвидации более 4,8 тысячи свалок и навалов мусора", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе создан штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора. Работу штаба возглавила главный государственный административно-технический инспектор области Татьяна Витушева.

"Больше всего мусора по предписаниям Госадмтехнадзора ликвидировано в Солнечногорском (242 свалки и навала ликвидировано) и Талдомском (196) муниципальных районах, а также в городских округах Люберцы (218) и Балашиха (187)", — сказала Витушева, слова которой приводятся в сообщении.

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. Весной 2018 года на территории региона прошло несколько митингов с требованием закрыть мусорные полигоны. С сентября 2018 года на территории региона будет внедряться новый экологический стандарт.