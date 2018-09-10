Путин обратил внимание глав регионов на приоритетность развития ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил по итогам заседания Госсовета во Владивостоке доработать перечень поручений и обратил внимание руководителей регионов и глав ведомств на приоритетность работы по развитию Дальнего Востока.

"Хочу всех поблагодарить, хочу сказать, что мы должны будем дополнить перечень поручений, доработать его, конечно, и еще раз хочу обратить внимание всех собравшихся на приоритетность этой работы по стабилизации ситуации на Дальнем Востоке, по развитию Дальнего Востока, по созданию новых производств, хорошо оплачиваемых рабочих мест", — сказал Путин.

Заседание президиума Госсовета было посвящено обсуждению мер по реализации стратегических задач, определенных указом президента РФ от 7 мая 2018 года в целях опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока.

"Хочу поблагодарить руководителей регионов, тех, кто работал над сегодняшним документом, все постараемся учесть и двигаться вперед. От вас многое будет зависеть, имею в виду, когда говорю от вас, коллег из регионов", — добавил президент.