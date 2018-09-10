Путин поддержал идею решать проблему "внешних причин" смертности в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с заместителем министра здравоохранения России Татьяной Яковлевой, что на Дальнем Востоке необходимо решать проблемы "внешних причин" смертности.

Яковлева на заседании президиума Госсовета РФ в понедельник отметила, что смертность трудоспособного населения в Российской Федерации за январь-июль 2018 года ниже, чем на Дальнем Востоке.

"Давайте посмотрим, что на первом месте. У нас в России на первом месте сердечно-сосудистые заболевания, особенность Дальнего Востока состоит в том, что или на первом месте, или на перегонке с сердечно-сосудистыми заболеваниями — это внешние причины. Посмотрите, если у нас по России 30,2% вклада смертности составляют сердечно-сосудистые заболевания, то на Дальнем Востоке — внешние причины. Например, Амурская область — 36%, Республика Саха — 35%, Сахалинская область — 33%, Чукотка — 34%, на первом месте внешние причины — ДТП, алкоголь и другие", — пояснила Яковлева.

Именно эти причины, по мнению Яковлевой, надо решать на Дальнем Востоке.

"У меня вопрос к остальным руководителям регионов: согласны с тем, что замминистра сказала? Ну тогда надо исполнять. Надо с этим работать", — сказал Путин.

Ранее президент поручил Минздраву и правительству принять меры по снижению уровня смертности на Дальнем Востоке.