АРЧК ДВ и ДВФУ будут сотрудничать в рамках программы "Технопарк Русский"

Логотипы ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке

Логотипы ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДФ) и Дальневосточный федеральный университет заключили меморандум о сотрудничестве в рамках реализации программы "Технопарк Русский" о развитии человеческого капитала и обеспечении трудовыми ресурсами, сообщает Минвостокразвития РФ.

Соглашение в рамках работы четвертого Восточного экономического форума подписали генеральный директор АНО "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке" Сергей Ховрат и ректор ДВФУ Никита Анисимов.

"Уверен, что комплекс мероприятий, предусмотренных данным соглашением, даст резидентам технопарка большее количество возможностей для ведения бизнеса и привлечения человеческих ресурсов для решения существующих и новых задач", — сказал во время подписания Ховрат.

Ожидается, что меморандум позволит АРЧК ДВ более полно участвовать в деятельности технопарка и оказывать его резидентам весь комплекс информационно-методологической поддержки. ДВФУ и АРЧК обязуются ежегодно утверждать совместный план мероприятий и привлекать экспертов, инвесторов и менторов к совместной деятельности.

В рамках третьего Восточного экономического форума ДВФУ и "Сколково" открыли "Технопарк Русский". Планируется, что он станет одним из центров, вокруг которого появится новый наукоград. С сентября 2017 года резидентами технопарка стали 65 компаний, они ведут работу над инновационными проектами, активное участие в которых принимают студенты, аспиранты и преподаватели ДВФУ.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.