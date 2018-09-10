Cпецпредствитель президента советует иногда устраивать "цифровой детокс"

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Каждому человеку время от времени стоит устраивать "цифровой детокс", заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков в преддверии ВЭФ.

"У меня было прекрасная возможность в августе, когда я ушел в отпуск, остаться практически без интернета. Это был "цифровой детокс", он, наверное, не менее важен, чем физический. Я, конечно, рекомендовал всем бы регулярно его проходить", — рассказал он.

В июле президент РФ Владимир Путин назначил Пескова своим специальным представителем по вопросам цифрового и технологического развития. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что новый спецпредставитель не будет сотрудником администрации президента, ему предоставляется только статус. Должность спецпредставителя по таким вопросам в России введена впервые.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.