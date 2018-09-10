10:0910.09.2018
(обновлено: 12:01 10.09.2018)
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Власти РФ продолжат принимать меры для доступности авиаперевозок для жителей Дальнего Востока, сказал президент России Владимир Путин, выступая на президиуме госсовета по реализации стратегических задач в целях опережающего развития Дальнего Востока.
"Мы несколько лет выстраивали системы недорогих субсидируемых авиамаршрутов на Дальнем Востоке. Да, конечно, не все проблемы еще решены, но все-таки многие люди уже почувствовали определенные изменения. Нужно и дальше предметно заниматься системной организацией доступных авиаперевозок других пассажирских маршрутов на Дальнем Востоке", — сказал президент во Владивостоке, где он примет участие в Восточном экономическом форуме.
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.
ВЭФ-2018 проходит на площадке Дальневосточного федерального университета.
Главная тема форума в этом году — "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".
Деловая программа строится по четырем основным направлениям.
Первое — "Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги " — посвящено модернизации региона как территории опережающего развития.
Направление "Отраслевые приоритеты Дальнего Востока" посвящено отраслям, которые обеспечат экономический рост региона в ближайшие годы.
Блок "Создание условий для жизни людей" касается демографии, здравоохранения, образования, науки, культуры и развития городской среды на Дальнем Востоке.
Блок "Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества" посвящен обсуждению перспектив экономической кооперации региона с соседними странами.
Мероприятия ВЭФ продлятся до 13 сентября.
Программа форума также включает образовательный молодежный день. Эксперты и гости ВЭФ прочитают лекции для студентов Дальневосточного федерального университета.
Выступление артистов у павильона "Камчатка" на площадке павильонов выставки "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
В этом году в ВЭФ принимают участие выпускники программы кадрового управленческого резерва и победители всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".
Новые лидеры расскажут о системе социальных лифтов в стране.
Генеральным информационным партнером Восточного экономического форума выступает МИА "Россия сегодня".
Робот-помощник на стенде ПАО "Русгидро".
Четвертый Восточный экономический форум.