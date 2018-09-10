Путин рассказал о мерах поддержки авиаперевозок для жителей ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Власти РФ продолжат принимать меры для доступности авиаперевозок для жителей Дальнего Востока, сказал президент России Владимир Путин, выступая на президиуме госсовета по реализации стратегических задач в целях опережающего развития Дальнего Востока.

"Мы несколько лет выстраивали системы недорогих субсидируемых авиамаршрутов на Дальнем Востоке. Да, конечно, не все проблемы еще решены, но все-таки многие люди уже почувствовали определенные изменения. Нужно и дальше предметно заниматься системной организацией доступных авиаперевозок других пассажирских маршрутов на Дальнем Востоке", — сказал президент во Владивостоке, где он примет участие в Восточном экономическом форуме.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.