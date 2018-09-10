Путин рассказал, как привлечь специалистов на Дальний Восток

Владимир Путин проводит во Владивостоке заседание президиума Государственного совета по вопросам развития Дальнего Востока. 10 сентября 2018

Владимир Путин проводит во Владивостоке заседание президиума Государственного совета по вопросам развития Дальнего Востока. 10 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Необходимо создавать преференции для тех специалистов. кто готов переехать на Дальний Восток, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета в рамках Восточного экономического форума.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.