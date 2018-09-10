Открытки и портфели участников ВЭФ бесплатно доставят в любую точку мира

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Почта России бесплатно доставит уникальные открытки и портфели участников Восточного экономического форума во Владивостоке в любую точку мира, сообщает УФПС Приморского края филиал ФГУП "Почта России".

"C 11 по 13 сентября гости Восточного экономического форума-2018 смогут отправить свои портфели с материалами форума, а также эксклюзивные открытки с видами Владивостока, выпущенные специально к мероприятию, в любую точку мира бесплатно. Почта России третий год подряд выступает логистическим партнером форума", — говорится в сообщении.

На площадке форума будет работать специальная стойка компании, где консультанты помогут участникам мероприятия отправить посылку или открытку. Все посылки отправят по стандартам международного сервиса экспресс-доставки почты EMS.

В этом году тираж эксклюзивных почтовых карточек, посвященных ВЭФ, увеличили до 10 тысяч экземпляров. Его дополнили почтовым штемпелем специального гашения. В отделениях Почты России в аэропорту Владивостока и в центре города посетителям предложат филателистические наборы с открытками, конвертами и сувенирными виньетками с видами достопримечательностей столицы Приморья.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.