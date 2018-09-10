Открытки и портфели участников ВЭФ бесплатно доставят в любую точку мира

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Почта России бесплатно доставит уникальные открытки и портфели участников Восточного экономического форума во Владивостоке в любую точку мира, сообщает УФПС Приморского края филиал ФГУП "Почта России".
На площадке форума будет работать специальная стойка компании, где консультанты помогут участникам мероприятия отправить посылку или открытку. Все посылки отправят по стандартам международного сервиса экспресс-доставки почты EMS.
В этом году тираж эксклюзивных почтовых карточек, посвященных ВЭФ, увеличили до 10 тысяч экземпляров. Его дополнили почтовым штемпелем специального гашения. В отделениях Почты России в аэропорту Владивостока и в центре города посетителям предложат филателистические наборы с открытками, конвертами и сувенирными виньетками с видами достопримечательностей столицы Приморья.
Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.