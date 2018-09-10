НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Правоохранительные органы в день выборов 9 сентября в Новосибирске предотвратили реальную угрозу возникновения массовых беспорядков, в том числе проникновения в один из отделов органов внутренних дел во время несанкционированной акции, сообщил замначальника полиции ГУМВД РФ по региону Олег Ольнев.

Он пояснил, что в период с 14.00 до 16.40 местного времени в Первомайском сквере Новосибирска было проведено несогласованное с властями города публичное мероприятие в форме митинга, перешедшее в шествие. Целью мероприятия, по его словам, являлось "выражение несогласия" с проводимым в стране изменением пенсионного законодательства.

"В ходе шествия возникла реальная угроза возникновения массовых беспорядков, в том числе проникновения в один из отделов органов внутренних дел, который является местом хранения огнестрельного оружия. Сотрудники полиции совместно с коллегами из Росгвардии были вынуждены провести ряд специфических мероприятий, в результате которых организаторы и активные участники были задержаны", — сказал Ольнев в понедельник на оперативном совещании в облправительстве.

В свою очередь, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сказал, что во время проведения акции было нарушено движение общественного транспорта, частично нарушен ход ремонтных работ на Красном проспекте и "определенный ущерб нанесен".

"К сожалению, 9 сентября прошел несогласованный митинг и шествие, в ходе которого впервые в своей политической деятельности я сталкиваюсь с ситуацией, когда организаторы провоцируют и толкают участников митинга на столкновение с правоохранительными органами. Хочу выразить благодарность полиции и Росгвардии за четкость действий, профессионализм и выдержку, что гарантировало центр города от массовых беспорядков", — сказал градоначальник.

Глава региона Андрей Травников также поблагодарил сотрудников полиции и Росгвардии за обеспечение общественного порядка во время проведения единого дня голосования. В регионе в воскресенье состоялись выбора губернатора Новосибирской области, на которых убедительную победу одержал Травников.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.