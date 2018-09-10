МЦК отпразднует свое двухлетие конкурсами и спектаклями

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Спектакли, конкурсы и подарки подготовили для жителей столицы в честь двухлетия Московского центрального кольца (МЦК), сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Театральное действо развернется на МЦК 10 сентября. В честь двухлетия на его ключевых станциях (Деловой Центр, Лужники, Площадь Гагарина, Измайлово и Бульвар Рокоссовского) сыграют спектакли "Приключение барона Мюнхгаузена на МЦК" и "Однажды на МЦК", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, актеры в сказочных костюмах будут ездить в поездах "Ласточка" вместе с пассажирами. На основных площадках праздника они также раздадут угощения и сувениры: фирменное печенье "Тройка", конфеты, флажки и воздушные шары.

Желающие смогут поучаствовать в творческих конкурсах, один из них проведут специально для детей. Юные пассажиры смогут нарисовать свои поздравления для МЦК. Рисунки опубликуют на официальных страницах Московского метрополитена в социальных сетях. Победителем станет автор рисунка, который наберет наибольшее количество лайков.

Транспортные карты "Тройка" также украсили ко дню рождения МЦК, уточняется на портале. Тематические проездные выпустили тиражом четыре тысячи экземпляров. Их можно купить во всех кассах МЦК. На лицевой стороне карты изображен поезд "Ласточка", который следует по МЦК мимо делового центра "Москва-Сити". На карте также размещена надпись: "2 года Московскому центральному кольцу".

"За два года Московским центральным кольцом воспользовались 222 миллиона пассажиров — это в полтора раза больше населения России", — рассказал порталу первый замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.