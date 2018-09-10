Власти Сахалина ждут активизации применения электронной визы

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Активизацию применения электронной визы въезжающими на Сахалин иностранными туристами власти региона ждут после проведения там международных игр "Дети Азии" в 2019 году, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа 2017 года для граждан 18 стран. С 8 августа начал работу специализированный сайт МИД России по выдаче электронных виз. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток.

"Режим электронной визы с 1 сентября этого года действует в аэропорту Южно-Сахалинска. Он, конечно, сделал очень удобным въезд в наш островной край иностранных гостей, в том числе и из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Но настоящий всплеск интереса к электронной визе мы ожидаем после зимних международных игр "Дети Азии". К нам приедут представители более 30 стран из разных уголков Азии. Они увидят Сахалин своими глазами, и наши достопримечательности разбудят у гостей интерес к острову", — поделился губернатор.

Кожемяко напомнил, что эти соревнования впервые пройдут в Южно-Сахалинске в феврале 2019 года. Каждая сборная представит 84 спортсмена в восьми видах спорта. Юные спортсмены будут бороться за победу в горных лыжах, сноуборде, биатлоне, лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, шорт-треке и хоккее.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.