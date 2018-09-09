В СПЧ заявили о двух случаях недопуска на участки женщин с колясками

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Общественники и наблюдатели на региональных выборах зафиксировали два случая недопуска на избирательные участки женщин с колясками — в Новосибирске и Великом Новгороде, об этом доложили областным избирательным комиссиям и правоохранительным органам, рассказал РИА Новости сопредседатель Ассоциации "Гражданский контроль", член СПЧ Александр Брод.

"Обращают на себя внимание два случая, связанные с недопуском на избирательные участки женщин с колясками с маленькими детьми. Такие сигналы поступили из Новосибирска и Великого Новгорода", — сказал Брод. Он уточнил, что избирательные участки находились в частных помещениях: охранник здания акционерного общества в Новосибирске не пустил женщину на участок, а во втором городе охрана просила оставить коляску на улице.

"Женщина обиделась и ушла. Я думаю, это повод для разговора на уровне региональных комиссий и Центральной избирательной комиссии. Я считаю, что таких проблем быть не должно", — сказал собеседник агентства.

По словам Брода, по обоим случаям сейчас проводится проверка правоохранительными органами.

"Я разговаривал в Новосибирске с председателем областной избирательной комиссии. Она сказала, что этот случай уже стал предметом проверки органов прокуратуры. По Новгородской области этим инцидентом занималась областная общественная палата, но также доведено до сведения областных властей", — добавил он.

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