Участники конкурса "Цветочный джем" в Москве получили пять тысяч призов

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Более пяти тысяч призов уже получили участники любительского конкурса "Цветочный джем" в Москве, сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" в воскресенье.

Фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" проходит в Москве с 30 августа по 9 сентября. В этом году в рамках фестиваля москвичей также ждет международный конкурс по ландшафтному дизайну. Для создания садов в рамках конкурса будет использовано более 4 миллионов живых цветов и растений.

"Более пяти тысяч москвичей – участников любительского конкурса цветников, которые создали самые оригинальные ландшафтные проекты, уже стали обладателями ценных призов — планшетов IPad и наборов садовых инструментов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все участники конкурса получат оригинальные сувениры. Также после завершения конкурса площадки продолжат свою работу, чтобы все желающие могли полюбоваться цветниками, которые придумали и воплотили москвичи, отдохнуть и позаниматься спортом. "Здесь до семи вечера проходят ботанические мастер-классы, где можно научиться ухаживать за растениями. И до восьми вечера — весёлые спортивные соревнования", — добавляется в сообщении.

В оргкомитете рассказали, что участникам конкурса были бесплатно предоставлены не только растительный материал и необходимые инструменты, но и помощь профессиональных ландшафтных дизайнеров. "Лучший цветник на каждой площадке выбирали и продолжают ещё выбирать сам участники состязания, отдавая свои голоса за понравившиеся проекты", — подчеркивается в сообщении.

Как ранее рассказали агентству в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны", в этом году на участие в конкурсе были поданы 250 заявок. В финал вышли более 60 ландшафтных дизайнеров и архитекторов из девяти стран, которые соревнуются в четырех профессиональных номинациях – "Большой выставочный сад", "Малый выставочный сад", "Городское место отдыха" и "Студенческий конкурс проектов".