Руденя проверил работу избирательных участков в Твери

Единый день голосования в 2018 году (204)

ТВЕРЬ, 9 сен – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил избирательные участки в двух школах Твери, сообщает пресс-служба правительства региона.

В воскресенье в Тверской области в рамках единого дня голосования жители Верхневолжья выбирают депутата Госдумы по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180, а также депутатов в представительные органы местного самоуправления. Единый день голосования охватывает всю территорию региона за исключением города Кимры, Калязинского района, Московского, Пролетарского и Центрального районов Твери. Открыты 955 избирательных участков.

Глава региона ознакомился с условиями, созданными для избирателей, а также проверил соблюдение требований безопасности.

По сообщению областного Избиркома, подготовка к проведению Единого дня голосования велась при участии правительства Тверской области. Большое внимание уделено обеспечению комплексной безопасности, бесперебойного электроснабжения избирательных участков, комфортных условий для избирателей. По мнению Рудени, главная задача — обеспечить все условия для волеизъявления граждан и провести выборы в строгом соответствии с законодательством.

В целях обеспечения прозрачности выборов на 82 избирательных участках в Твери и Ржеве используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Видеонаблюдение с интернет-трансляцией обеспечено в 27 территориальных избирательных комиссиях и 212 участках. На всех избирательных участках применяется технология изготовления протоколов с машиночитаемым QR-кодом.

По данным Избиркома, за тем, чтобы выборы прошли открыто и легитимно, следят более тысячи наблюдателей от кандидатов и политических партий, члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса и впервые на выборах муниципального уровня – общественные наблюдатели.

При подготовке избирательных участков учитывались вопросы обеспечения их доступности для всех категорий избирателей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. На 172 участках помощь избирателям старшего возраста, людям с детьми, слабовидящим, маломобильным гражданам оказывают волонтёры проекта "Выборы доступны всем". Обучение волонтёров было организовано совместно правительством области и Избирательной комиссией региона.

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