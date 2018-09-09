В Петербурге участники несогласованной акции блокировали движение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен — РИА Новости. Участники несогласованной акции в Петербурге остановили движение по Пироговской набережной, ОМОН блокирует колонну, проводятся задержания, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
После предупреждений бойцы ОМОН вошли в середину толпы и задержали несколько человек, державших в руках плакаты. Вслед за этим кто-то привел в действие дымовую шашку.
Еще две дымовые шашки зажгли на улице Академика Лебедева, куда митингующие прорвались, оттеснив цепочку ОМОНа с Финского переулка. Один из участников шествия стал толкать автомобиль, водитель которого вышел и распылил в мужчину газ из баллончика. С водителем в настоящее время работают полицейские.
Участники акции остановили движение по Пироговской набережной, однако ОМОН заблокировал всю колонну с обеих сторон у дома 19. ОМОН проводит задержания.
Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые он озвучил 29 августа в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста. Эксперты заявляли, что предложенная президентом доработка пенсионного законопроекта усиливает его социальную направленность, вследствие чего критика в адрес документа значительно уменьшилась.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.