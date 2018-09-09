Информация о вбросе на выборах в Сергиевом Посаде не подтвердилась

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Московской области

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Московской области

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Информация о вбросе бюллетеней на выборах в Сергиевом Посаде, которая ранее поступила в Мособлизбирком, не подтвердилась, заявила председатель региональной избирательной комиссии Эльмира Хаймурзина.

"Мы со всех сторон эту ситуацию рассмотрели, сотрудники полиции отдельно проводили беседу с членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, который вернулся на участок и сейчас продолжает работать. Нет предмета, чтобы дальше на этой теме спекулировать",- сказала Хаймурзина журналистам.

Она добавила, что женщина, которую подозревали во вбросе — это председатель участковой комиссии, которая также является избирателем, приписанным к этому участку.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего в единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня.

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