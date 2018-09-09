Ярославцы на выборах депутатов облдумы менее активны, чем пять лет назад

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен — РИА Новости. Явка на выборах депутатов ярославской областной думы по данным на 15.00 мск составила 18,87%, что ниже аналогичного показателя в 2013 году, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома.
"Явка составляет 18,87%, проголосовали 190,8 тысячи избирателей", — сообщила собеседница агентства, уточнив, что данные на 15.00 мск.
На выборах депутатов ярославской облдумы шестого созыва в 2013 году явка на 15.00 мск составляла 19,66%.
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