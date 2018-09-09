В Красноярске 86-летняя женщина не попала в списки избирателей

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Облизбирком предложил 86-летней жительнице Красноярска, которая не смогла принять участие в выборах из-за отсутствия ее фамилии в списках, проголосовать на дому, к следующим выборам ситуация будет исправлена, заявил председатель краевой избирательной комиссии Алексей Подушкин.

В ходе прямого включения член Центризбиркома Николай Левичев сообщил, что на горячую линию ЦИК поступил звонок от жительницы Красноярска Людмилы Зарецкой, которой 86 лет. Она рассказала, что ее фамилию не нашли в списке избирателей и она не смогла проголосовать. Левичев поинтересовался у Подушкина, что сделано для урегулирования ситуации.

"Я ей лично позвонил, извинился лично перед ней, что ее не было в списке избирателей… Мы с ней проговорили, наверное, минут 20, и уже в заключительной фазе нашего разговора я узнал, что ей 86 лет. Человек настолько живой, настолько живет общественной жизнью края и города, принимает участие. Я рад, что мне удалось снять это тягостное ощущение и настроение от того, что ее не было (в списках избирателей). И, безусловно, я пообещал ей, что на следующих выборах, я взял это на личный контроль, чтобы ситуация была решена", — ответил Подушкин.

Он отметил, что избирком сделал все, чтобы Зарецкая смогла проголосовать и на текущих выборах. "Она уже не пойдет на избирательный участок. Мы предложили ей, чтобы она проголосовала на дому, но пока до конца не понятно, воспользуется она этим правом или нет", — добавил глава облизбиркома, пообещав держать ЦИК в курсе ситуации.

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