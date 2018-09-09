В Тверской области на выборах действует спецкабина для голосования

ТВЕРЬ, 9 сен — РИА Новости. В Торжке Тверской области, где в воскресенье проходит Единый день голосования, в ходе которого жители региона выбирают депутата Госдумы по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180, а также депутатов в представительные органы местного самоуправления. на избирательном участке № 1083 работает специальная кабина для голосования слабовидящих и незрячих избирателей.
В помещении для голосования также установлены универсальные тактильные дорожки для людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении. Там оформлены стенды с информацией о зарегистрированных кандидатах, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля. Волонтеры проекта "Выборы доступны всем" активно помогают пожилым и незрячим людям.
По мнению губернатора Игоря Рудени, главная задача — обеспечить все условия для волеизъявления граждан и провести выборы в строгом соответствии с законодательством.
В пресс-службе избиркома напомнили, что Единый день голосования охватывает всю территорию региона за исключением города Кимры, Калязинского района, Московского, Пролетарского и Центрального районов Твери.
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