СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что такие мероприятия, как День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов, должны отмечаться на федеральном уровне.

Крым в воскресенье вспоминает воинов, павших в Крымской войне. Кульминацией войны стала героическая оборона Севастополя, с которой связаны имена прославленных адмиралов Павла Нахимова, Владимира Корнилова и Владимира Истомина, генералов Степана Хрулева и Эдуарда Тотлебена, матросов Петра Кошка и Игнатия Шевченко, а также легендарной сестры милосердия Даши Севастопольской. Мероприятия, посвященные трагическим событиям XIX столетия, проходят в Симферополе и Севастополе. На мемориалы в местах исторических битв возлагают венки, проводятся военно-исторические фестивали.

"Мы отмечаем День памяти воинов, павших в Крымской войне, вот уже более 20 лет. Эта памятная дата была установлена в 1996 году по инициативе депутатов верховного совета, представлявших Русскую общину Крыма, и стала одним из символов нашей неразрывной связи с Россией и ее славной историей", — написал на своей странице в Facebook Аксенов.

Общественность и власти Крыма ведут системную работу по восстановлению и сохранению исторической памяти о событиях Крымской войны, отметил глава республики.

"Считаю, что День памяти воинов, павших в Крымской войне 1853-1856 годов, должен стать общероссийским. Соответствующий законопроект подан в Государственную думу в 2015 году по инициативе членов Совета Федерации от Крыма и Севастополя. Надеюсь, что эта инициатива будет реализована", — написал Аксенов.

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