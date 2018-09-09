Москалькова проверила один из избирательных участков

Единый день голосования в 2018 году (152)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что на 10.00 мск ей не поступило ни одной жалобы о нарушениях избирательных прав граждан в РФ.

"По избирательным правам на 10 утра жалоб пока не было", — сообщила Москалькова.

Также уполномоченный проверила избирательный участок 2704 и отметила, что кабинки должным образом оборудованы, присутствует информация о кандидатах, а сотрудники УИК тактичны и корректны.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>