Досрочно в труднодоступных местах проголосовали менее 1% избирателей

Единый день голосования в 2018 году (123)

На избирательном участке во время досрочных голосований на выборах губернатора Тюменской области в деревне Вармахли Тобольского района Тюменской области

На избирательном участке во время досрочных голосований на выборах губернатора Тюменской области в деревне Вармахли Тобольского района Тюменской области

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Менее 1% от общего числа избирателей проголосовали досрочно в труднодоступных и отдалённых местах в рамках единого дня голосования, сообщил в информцентре ЦИК РФ член комиссии Сиябшах Магомедов.

По информации члена ЦИК, в единый день голосования досрочное голосование в труднодоступных и отдалённых местностях проходило в 16 субъектах.

"Менее 1% проголосовали досрочно", — сказал Магомедов.

Он отметил, что хотя процент проголосовавших досрочно очень маленький, организация такого голосования требует больших усилий избирательных комиссий.

"Например, чтобы провести досрочное голосование, членам избирательных комиссий в Красноярском крае пришлось преодолеть 52 тысячи километров, в Якутии — 49 тысяч километров", — рассказал член ЦИК.

По словам члена ЦИК РФ Александра Клюкина, в шести субъектах РФ были организованы избирательные участки для досрочного голосования на судах, которые находятся в плавании 9 сентября.

"Таких участков было 322, в том числе для участия по выбору депутатов Госдумы по избирательному округу Калининградской области было организовано 24 участка. Все избирательные участки были своевременно обеспечены всей необходимой документацией, информационными материалами", — сказал Клюкин.

По предварительной информации, отметил член ЦИК, на судах проголосовало около 9 тысяч избирателей.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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