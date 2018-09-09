Директор зоопарка Барнаула проголосовал вместе с двумя тигрятами

БАРНАУЛ, 9 сен — РИА Новости. Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев в воскресенье пришел на избирательный участок с трехмесячными тигрятами. Об этом Писарев рассказал РИА Новости.
"Я традиционно пришел проголосовать на свой участок в 131 школу. Сегодня был не один, а с двумя тигрятами. И взрослые, и дети великолепно отреагировали – фотографировались и расспрашивали, как мы ухаживает за животными. Настроение у людей было великолепное", — рассказал Писарев.
На пост губернатора претендуют четыре человека: Андрей Крылов, предприниматель, выдвинут "Партией роста", руководитель фракции ЛДПР в краевом Заксобрании Владимир Семенов, зампредседателя экономического комитета Заксобрания Людмила Суслова ("Справедливая Россия") и врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко ("Единая Россия").
В день выборов в Алтайском крае работают 1797 избирательных участков.
По данным председателя избирательной комиссии Алтайского края Ирины Акимовой, почти 14 тысяч жителей Алтайского края написали заявление о голосовании на выборах губернатора не по прописке, а по месту нахождения, воспользовавшись услугой "Мобильный избиратель". Всего в Алтайском крае 1,8 миллиона избирателей.
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