Директор зоопарка Барнаула проголосовал вместе с двумя тигрятами

Единый день голосования в 2018 году (123)

Директор зоопарка в Барнауле пришел на избирательный участок с тигрятами

Директор зоопарка в Барнауле пришел на избирательный участок с тигрятами

БАРНАУЛ, 9 сен — РИА Новости. Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев в воскресенье пришел на избирательный участок с трехмесячными тигрятами. Об этом Писарев рассказал РИА Новости.

В Алтайском крае проходят досрочные выборы губернатора. Они были назначены на 9 сентября после того, как президент России Владимир Путин 30 мая 2018 года освободил от должности прежнего главу региона Александра Карлина и назначил исполняющим обязанности 47-летнего Виктора Томенко, работавшего до этого в правительстве Красноярского края.

"Я традиционно пришел проголосовать на свой участок в 131 школу. Сегодня был не один, а с двумя тигрятами. И взрослые, и дети великолепно отреагировали – фотографировались и расспрашивали, как мы ухаживает за животными. Настроение у людей было великолепное", — рассказал Писарев.

На пост губернатора претендуют четыре человека: Андрей Крылов, предприниматель, выдвинут "Партией роста", руководитель фракции ЛДПР в краевом Заксобрании Владимир Семенов, зампредседателя экономического комитета Заксобрания Людмила Суслова ("Справедливая Россия") и врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко ("Единая Россия").

В день выборов в Алтайском крае работают 1797 избирательных участков.

По данным председателя избирательной комиссии Алтайского края Ирины Акимовой, почти 14 тысяч жителей Алтайского края написали заявление о голосовании на выборах губернатора не по прописке, а по месту нахождения, воспользовавшись услугой "Мобильный избиратель". Всего в Алтайском крае 1,8 миллиона избирателей.

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