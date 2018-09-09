МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала информировать население о коллективных голосованиях сотрудников предприятий непрерывного цикла, чтобы предупредить домыслы о подвозе избирателей на участки.
Представитель территориальной комиссии по видеосвязи с Барнаулом сообщила, что ТЭЦ-2 является предприятием непрерывного цикла, смена которого начинается в 9 утра. В связи с этим предприятие организовало коллективный транспорт для желающих проголосовать с тем, чтобы сотрудники могли вовремя приступить к своим обязанностям.
"Мы же просили все предприятия непрерывного цикла… чтобы не было никаких двусмысленных сообщений, они сразу заранее объявляют — вот это предприятие будет (организовывать транспорт), вот это… Более того, даже по инициативе комиссии, там где это необходимо… органы власти должны обеспечить транспортное сообщение", — сказала Памфилова.
В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.
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