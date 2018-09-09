Предварительные результаты выборов в регионах России на инфоэкранах в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования. 9 сентября 2018

Предварительные результаты выборов в регионах России на инфоэкранах в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования. 9 сентября 2018

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала информировать население о коллективных голосованиях сотрудников предприятий непрерывного цикла, чтобы предупредить домыслы о подвозе избирателей на участки.

На заседании ЦИК в воскресенье комиссия обсудила поступившее сообщение с жалобой на один из избирательных участков Барнаула. Так, по информации, содержавшейся в подступившей жалобе, на избирательный участок №207 был якобы организован подвоз избирателей, являющихся сотрудниками предприятия ТЭЦ-2.

Представитель территориальной комиссии по видеосвязи с Барнаулом сообщила, что ТЭЦ-2 является предприятием непрерывного цикла, смена которого начинается в 9 утра. В связи с этим предприятие организовало коллективный транспорт для желающих проголосовать с тем, чтобы сотрудники могли вовремя приступить к своим обязанностям.

"Мы же просили все предприятия непрерывного цикла… чтобы не было никаких двусмысленных сообщений, они сразу заранее объявляют — вот это предприятие будет (организовывать транспорт), вот это… Более того, даже по инициативе комиссии, там где это необходимо… органы власти должны обеспечить транспортное сообщение", — сказала Памфилова.

"Я прошу вас, если есть это упущение, просто ещё раз перечислите в СМИ, на сайте все предприятия непрерывного цикла, где этот механизм может применяться, чтобы убрать эти домыслы", — добавила глава ЦИК, обращаясь к представителю комиссии в Барнауле.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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