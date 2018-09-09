На выборах мэра Москвы не фиксировали сбоев в работе КОИБов

Единый день голосования в 2018 году (96)

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сбоев в работе видеонаблюдения и комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) не зафиксировано на выборах мэра Москвы, заявил зампредседателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов в воскресенье журналистам.

"В Москве почти половина всех избирателей будут голосовать на избирательных участках, где применяются КОИБы. Все КОИБы на всех участках, их больше 1,5 тысячи, работают в штатном режиме, каких-то сбоев в работе нет. Каких-то обращений, связанных с работой КОИБов, также не поступало. То же самое касается видеонаблюдения", — сказал он.

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