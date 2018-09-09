Более 100 тысяч человек в Подмосковье хотят голосовать по месту пребывания

Единый день голосования в 2018 году (71)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Более 100 тысяч человек изъявили желание воспользоваться услугой "Мобильный избиратель" на выборах главы Подмосковья, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

"Более 100 тысяч избирателей воспользовались проектом "Мобильный избиратель". Я отношусь к их числу. Это избиратели, которые сегодня будут голосовать в местах фактического проживания, а не там, где они прописаны", — сказала председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина, слова которой приводятся в сообщении.

На 8.00 открылись все 4253 УИК на всей территории Подмосковья. Девять участков открылись в 06.00 часов, уточнили в пресс-службе.

"С 7:00 началась трансляция видеоизображения со всех УИК. Любой желающий может зайти на сайт и посмотреть любой участок", — добавила Хаймурзина.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>