МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Более 100 тысяч человек изъявили желание воспользоваться услугой "Мобильный избиратель" на выборах главы Подмосковья, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.
На 8.00 открылись все 4253 УИК на всей территории Подмосковья. Девять участков открылись в 06.00 часов, уточнили в пресс-службе.
"С 7:00 началась трансляция видеоизображения со всех УИК. Любой желающий может зайти на сайт и посмотреть любой участок", — добавила Хаймурзина.
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