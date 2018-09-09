На юго-востоке Москвы в воскресенье утром ощущался запах сероводорода

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Ранним утром в воскресенье порог запаха сероводорода на юго-востоке Москвы был превышен в 9,4 раза, но затем снизился, сообщается на сайте Мосэкомониторинга.

Согласно диаграмме данных, полученных со станции "Жулебино", по состоянию на 6.18 утра воскресенья концентрация сероводорода в воздухе составляла 0,0657 миллиграмма на кубический метр при пороге запаха 0,007, а пороге воздействия на здоровье 0,15.

В 7.18 этот показатель уже составлял 0,0399 миллиграмма на кубический метр (превышение порога запаха в 5,7 раза), еще через час – 0,0291 (превышение в 4,2 раза).