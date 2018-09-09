Колыма привезла на "Улицу Дальнего Востока" на ВЭФ муляжи самородков

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Магаданская область представила в павильоне на выставке "Улица Дальнего Востока", которая открылась в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке, муляжи крупнейших золотых самородков, найденных в регионе, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия павильона.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Экспозицию представила заместитель председателя правительства Магаданской области Тамара Атанова. Основной павильон разделён на три корпуса – золотого, серебряного и белого цветов. Цвета символизируют добычу золота и серебра, белый цвет символизирует снег.

Гостям павильона представили уникальную выставку золотых самородков. Регион привез муляжи самых известных золотых находок на Колыме: "Золотой великан" весит 16 килограммов 827 граммов, а "Мефистофель" в профиль напоминает дьявола из философской драмы Гете "Фауст".

Колыма входит в десятку крупнейших регионов по запасам полезных ископаемых, занимает 1 место в России по добыче серебра и россыпного золота, 2 место по добыче золота.

Также в магаданском павильоне можно на интерактивном тренажере-батискафе "погрузиться" в глубины Охотского моря, виртуально можно оказаться среди птичьего базара на скалах или рядом с морскими котиками на побережье – достаточно навести камеру мобильного устройства на стены и потолок павильона.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.