В Москве в воскресенье ожидаются до 25 градусов тепла

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Переменная облачность без осадков и летнее тепло ожидается в Москве в день выборов мэра, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"В Москве сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем будет на 5-6 градусов выше климатической нормы. Так, в столице 23-25 градусов, в Подмосковье 21-26 градусов тепла", — говорится в сообщении.

По информации синоптиков, в воскресенье в Москве также будет дуть восточный ветер, его скорость составит от одного до шести метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба.