Путин: регата учебных парусников в ДФО расширит гуманитарные контакты в АТР

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Международной "СКФ Дальневосточной регаты учебных парусников – 2018" выразил уверенность в том, что мероприятие поспособствует развитию гуманитарных контактов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

"Уверен, что регата пройдёт с успехом, будет способствовать развитию гуманитарных контактов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, конечно, станет запоминающимся событием для гостей Восточного экономического форума, который в эти дни также состоится во Владивостоке", — написал Путин.

Глава РФ выразил радость от того, что данный проект получил широкую поддержку как в России, так и за рубежом. Он отметил, что регата объединяет людей разных возрастов, которые преданы "избранному делу и морскому братству". По словам Путина, участники мероприятия смогут узнать секреты профессии у опытных моряков, а также "раскрыть свои таланты и лучшие человеческие качества", которые необходимы в море.

С 9 по 14 сентября во Владивостоке пройдет Дальневосточная регата учебных парусников-2018. В ней примут участие шесть больших учебных парусных судов — "Надежда" и "Паллада" из России, Kaiwo Maru и Ami из Японии, Koreana из Южной Кореи и Bima Suci из Индонезии. К ним присоединятся около 15 крейсерских яхт класса С и D из КНР, ЮАР и России. Подобное мероприятие состоится на Дальнем Востоке впервые.

Регата включена в спортивную программу четвертого Восточного экономического форума. ВЭФ пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.