Власти Кубани хотят решить проблемы с пробками с помощью "Умного города"

КРАСНОДАР, 8 сен — РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют внедрить автоматизированную систему управления транспортом "Умный город", которая должна решить проблему с пробками, сообщает пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что проработать возможность внедрения системы "Умный город" в крупных муниципалитетах региона глава края Вениамин Кондратьев поручил своему заместителю Василию Швецу в ходе 12-й Международной выставки и научной конференции "Гидроавиасалон-2018" в Геленджике.

"Это позволит сделать работу всех структур, которые отвечают за жизнеобеспечение города, слаженнее. И неважно, речь идет о загруженной краевой столице или курортных территориях – Сочи, Геленджике, Туапсе, Анапе. Если с помощью "Умного города" проблемы с пробками смогли решить в Москве, то, уверен, в Краснодарском крае мы сможем такую работу наладить", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.

Комплексный проект "Умный город" разрабатывает холдинг "Швабе". Его гендиректор Иван Ожгихин на примере Москвы представил систему губернатору, пояснив, что холдинг обслуживает всю транспортную систему столицы: светофоры, контролеры, камеры, различные датчики плюс программное обеспечение – все, что обеспечивает бесперебойную работу такого крупного транспортного узла, как Москва.

Представитель компании добавил, что с помощью "Умного города" возможно прогнозировать пробки на определенном транспортном маршруте и вовремя принимать меры для разрешения ситуации. Кроме того, по его словам, работа системы способствует снижению аварийности.

Официальное открытие 12-й Международной выставки и научной конференции по гидроавиации "Гидроавиасалон-2018" состоялось 7 сентября на площадке испытательно-экспериментальной базы в Геленджике Краснодарского края. Особенностью выставки текущего года стал выход за рамки авиационной тематики: ряд мероприятий охватил проблемы радиоэлектронной промышленности и использования цифровых решений в смежных отраслях. Мероприятие продлится до 9 сентября.