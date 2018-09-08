Салют в честь Дня города в Москве. Прямая трансляция

В Москве начался праздничный салют в честь очередного, 871-го дня рождения российской столицы.

Всего планируется совершить 20 тысяч залпов с 30 площадок, в том числе в центре города — у основания Большого Москворецкого моста, в парке Горького и в саду "Эрмитаж".

"Вечернее небо украсят вспышки золотых, серебряных, синих, зеленых, красных и пурпурных искр. Фейерверки сопроводят музыкой — популярными динамичными песнями", — говорится в сообщении мэрии столицы.

Торжества в честь дня рождения города продлятся 8 и 9 сентября. Для москвичей и гостей столицы подготовили масштабную праздничную программу, включающую серии концертов, выставок, лекций, благотворительных акций и мастер-классов. Всего организовано более 300 крупных мероприятий во всех округах столицы.