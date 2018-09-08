Путин поздравил москвичей с Днем города

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президента РФ Владимир Путин поздравил москвичей с днём города, отметив, что столица хорошеет и благоустраивается.

Выступая на открытии концертного зала "Зарядье" в центре Москвы, Путин сказал, что только им дело осовременивания города не ограничивается.

"Благоустраивается, хорошеет вся Москва. Здесь везде чувствуется кипение и многогранность жизни, особый столичный размах, неутомимость тех, кто украшает город", — сказал Путин. "Мы видим, как эти люди воплощают в реальные и полезные дела задумки и чаяния москвичей. Они создаются самими москвичами, эти новые проекты, и именно для них, для жителей города и для гостей столицы", — подчеркнул он.

Путин пожелал, чтобы музыка, которая будет звучать в новом зале, объединяла, вдохновляла на добрые помыслы, поступки и свершения.

"Я хочу поздравить москвичей с днём города. Успехов вам. Желаю процветания нашей любимой столице", — сказал глава государства.

Концертный зал "Зарядье" имеет четыре наземных и два подземных этажа, Большой и Малый залы, двенадцать артистических помещений. Пространство залов может трансформироваться, что позволяет проводить мероприятия различного формата. Большой зал рассчитан на 1,6 тысячи посадочных мест, в том числе и для маломобильных зрителей, вместимость Малого зала составляет 400 мест. Продажа билетов открылась 16 июля. Программа концертов зала "Зарядье" распланирована до конца года.