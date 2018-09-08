В пермской школе объяснили, почему выгнали с уроков дочь депутата

ПЕРМЬ, 8 сен — РИА Новости. Дочь депутата Пермской городской думы Надежды Агишевой отстранили от занятий в школе из-за розового цвета волос — в соответствии с требованиями к внешнему виду учеников, утвержденными в образовательном учреждении, сообщили РИА Новости в департаменте образования администрации Перми.

В пятницу Агишева написала в Facebook , что ее 15-летней дочери запретили посещать уроки "в связи с нарушением требований к внешнему виду", а именно — из-за розового цвета волос подростка. В приложенной к записи копии распоряжения руководства гимназии было указано, что девушке разрешат заниматься в классе при "устранении нарушений".

В департаменте образования РИА Новости пояснили, что школа, как самостоятельное юридическое лицо, издает внутренние нормативные акты, в том числе правила распорядка для учеников и требования к их внешнему виду. В данной гимназии такой локальный акт существует.

"В соответствии с пунктом 6.1 положения обозначено, что для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа, запрещается окрашивание волос и экстравагантные стрижки", — объяснили в департаменте со ссылкой на администрацию гимназии.

По данным ведомства, действующие правила были утверждены директором школы и председателем родительского комитета. При этом депутат Агишева заявила, что перекрашивать волосы ее дочь не будет.

В департаменте образования обратили внимание на то, что руководство образовательного учреждения не имеет оснований ограничивать право ребенка на доступность образования. "В данном случае вопроса об отчислении ребенка из школы не стоит", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Санкт-Петербурге школьницу не пустили на линейку первого сентября из-за синего цвета волос. Несмотря на это, девочка смогла приступить к занятиям.