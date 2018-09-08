Собянин поздравил москвичей с Днем города

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города, отметив, что столица России гордится своим прошлым, ценит настоящее и дорожит завтрашним днем, текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном сайте мэра и правительства города.
Как отметил Собянин, в 2018 году Москва продолжила крупнейшую в мире программу развития инфраструктуры, чтобы город становился еще краше, уютнее и комфортнее для ее жителей.
"Метро дотянулось до "Селигерской", пришло в Солнцево, Ново-Переделкино, Рассказовку и совсем скоро приблизит к центру Косино и Некрасовку. В работе еще десятки станций — в результате в 2023 году подземку в шаговой доступности будут иметь 90% москвичей", — подчеркнул он.
Также Собянин добавил, что 8 и 9 сентября в Москве пройдут традиционные народные гулянья, концерты и фейерверки, и пригласил всех москвичей отдохнуть в парках, на улицах, набережных и площадях "лучшего города земли".