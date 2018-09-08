Собянин поздравил москвичей с Днем города

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города, отметив, что столица России гордится своим прошлым, ценит настоящее и дорожит завтрашним днем, текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном сайте мэра и правительства города.

"Нашей любимой Москве — 871 год. Почти девять веков, вместивших в себя превращение пограничной крепости на Боровицком холме в глобальный мегаполис. Столица России гордится своим прошлым, ценит настоящее и дорожит завтрашним днем. И это завтра создается сегодня", — приводятся слова Собянина в телеграмме.

Как отметил Собянин, в 2018 году Москва продолжила крупнейшую в мире программу развития инфраструктуры, чтобы город становился еще краше, уютнее и комфортнее для ее жителей.

"Метро дотянулось до "Селигерской", пришло в Солнцево, Ново-Переделкино, Рассказовку и совсем скоро приблизит к центру Косино и Некрасовку. В работе еще десятки станций — в результате в 2023 году подземку в шаговой доступности будут иметь 90% москвичей", — подчеркнул он.

Мэр подчеркнул, что, помимо новых станций метро, в Москве появились новые магистрали и дорожные объекты. По его словам, "водители уже оценили преимущества нового Крылатского моста через Москву-реку и других крупных дорожных объектов, открытых в этом году, полным ходом идет создание первых двух Московских центральных диаметров — наземного метро, которое свяжет столицу с ближайшим Подмосковьем".

Также Собянин добавил, что 8 и 9 сентября в Москве пройдут традиционные народные гулянья, концерты и фейерверки, и пригласил всех москвичей отдохнуть в парках, на улицах, набережных и площадях "лучшего города земли".