Зиничев принял присягу у первокурсников академии МЧС

ХИМКИ (Московская область), 8 сен — РИА Новости. Министр МЧС Евгений Зиничев принял военную присягу у 120 первокурсников Академии гражданской защиты МЧС России, вместе с ними клятву на верность отечеству дали 200 студентов, поступивших на гражданские специальности, и кадеты пожарно-спасательного корпуса при академии, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня, произнося слова торжественной клятвы, вы принимаете на себя высокую ответственность служить нашей родине и ее гражданам. В стенах академии под руководством опытных командиров и педагогов вам предстоит постигать непростую науку спасения и оказания помощи людям. Вы избрали для себя трудную, но благородную профессию. Уверен, вы будете достойно нести эту почетную миссию, оставаться преданными лучшим традициям МЧС России", — сказал министр после присяги.

Он пожелал курсантам "крепкого здоровья, благополучия, успехов в учебе, службе и труде на благо нашей родины".

Ранее все курсанты, впервые надевшие сегодня оранжевые береты, в течение месяца проходили курс молодого бойца на базе Ногинского спасательного центра, где получили азы строевой и тактической подготовки.

Всего за 25 лет существования академии МЧС обучение в ней прошли более 5 тысяч человек.