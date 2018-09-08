В Калининграде пройдет фестиваль, посвященный энергосбережению

КАЛИНИНГРАД, 8 сен — РИА Новости. Семейный фестиваль #ВместеЯрче, посвященный теме энергосбережения, состоится в Калининграде в субботу в сквере Энергетиков.

"Недаром фестиваль #ВместеЯрче в регионах России получил народное название – "Полезный праздник". В Калининграде он проходит в формате семейного праздника. Главная задача – в игровой, непринужденной форме научить детей беречь природные ресурсы. Это должно стать для них таким же естественным, как говорить, ходить, дышать", — сказала журналистам министр развития инфраструктуры области Елена Дятлова.

По ее словам, провести время с пользой на фестивале смогут и взрослые, серьезная познавательная программа подготовлена для того, чтобы жители региона знали, как рационально использовать природные ресурсы.

По традиции площадкой всероссийского праздника в Калининграде станет сквер Энергетиков. На объектах генерации и электросетевого комплекса Калининградской области в субботу пройдут экскурсии и дни открытых дверей для студентов и школьников. Кроме того, фестиваль #ВместеЯрче второй год задействует площадку калининградской областной научной библиотеки, где состоятся концерты и лекции, несколько интерактивных площадок и зона мастер-классов.

Организаторы обещают, что в сквере Энергетиков будет звучать живая музыка, в шатре планетария можно будет посмотреть фильм "Теряя звезды", который расскажет, как избыточная городская засветка негативно влияет на окружающий мир и на биоритмы человека. Кроме того, гости смогут посмотреть шоу световых картин, опыты с катушкой Тесла, с плазменными шарами, колбами и действие электромагнитного поля, а также поучаствовать в мастер-классах по изготовлению сувениров из бывших в употреблении предметов.