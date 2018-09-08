В Ярославле появятся именные звезды космонавтов Овчинина и Маленченко

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Торжественная церемония закладки именных звезд летчикам-космонавтам, Героям Российской Федерации Юрию Маленченко и Алексею Овчинину состоится на "Аллее космонавтов" у ярославского планетария в субботу.

"Наша "Аллея космонавтов" объединяет славное прошлое и космическое будущее, устремленное на освоение новых орбит. Целью проекта является увековечивание памяти о героях-покорителях космического пространства, а также о выдающихся деятелях, внесших вклад в развитие космической отрасли нашей страны", — говорится в сообщении ярославского планетария имени В.В. Терешковой.

Отмечается также, что космонавты, имена которых появляются на аллее, обязательно бывали в Ярославле и планетарии.

В частности, Алексей Овчинин часто посещал Ярославль. Космонавт — уроженец города Рыбинска Ярославской области.

"За время работы экипажа МКС-47/48 провел множество экспериментов из разных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и др). Буквально через месяц Алексей Овчинин покорит космические просторы второй раз!" — сообщает планетарий.

По данным Центра управления полетами, 11 октября Овчинин и американский астронавт Ник Хейг отправятся на МКС на корабле "Союз МС-10" на смену экипажу корабля "Союз МС-08".

"Юрий Маленченко совершил шесть полетов в качестве командира транспортного корабля и бортинженера МКС, таким образом, он провел на околоземной орбите более двух лет. В ходе полетов Юрий Иванович произвел шесть выходов в открытый космос, один из которых продлился более шести часов", — информирует планетарий.

На церемонии ожидается присутствие обоих космонавтов.