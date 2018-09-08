В Ярославле появятся именные звезды космонавтов Овчинина и Маленченко

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Торжественная церемония закладки именных звезд летчикам-космонавтам, Героям Российской Федерации Юрию Маленченко и Алексею Овчинину состоится на "Аллее космонавтов" у ярославского планетария в субботу.
Отмечается также, что космонавты, имена которых появляются на аллее, обязательно бывали в Ярославле и планетарии.
В частности, Алексей Овчинин часто посещал Ярославль. Космонавт — уроженец города Рыбинска Ярославской области.
"За время работы экипажа МКС-47/48 провел множество экспериментов из разных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и др). Буквально через месяц Алексей Овчинин покорит космические просторы второй раз!" — сообщает планетарий.
"Юрий Маленченко совершил шесть полетов в качестве командира транспортного корабля и бортинженера МКС, таким образом, он провел на околоземной орбите более двух лет. В ходе полетов Юрий Иванович произвел шесть выходов в открытый космос, один из которых продлился более шести часов", — информирует планетарий.
На церемонии ожидается присутствие обоих космонавтов.