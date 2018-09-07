Дочь пермского депутата выгнали с уроков за розовый цвет волос

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Дочь депутата Пермской городской думы Надежды Агишевой отстранили от занятий в школе из-за розового цвета волос. Об этом парламентарий написала в Фейсбуке.

К записи она приложила фотографию распоряжения администрации учебного заведения. В документе говорится, что ученицу не допустили до уроков "в связи с нарушением требований к внешнему виду".

Согласно распоряжению, девушке снова разрешат заниматься в классе при "устранении нарушений".

Позже депутат добавила, что ее дочь не будет перекрашивать волосы.

Это не первый подобный случай в российских школах. Ранее в Санкт-Петербурге школьницу не пустили на линейку первого сентября из-за синего цвета волос. Об инциденте сообщили в аппарат городского уполномоченного по правам ребенка, однако их вмешательства не потребовалось — у девочки не было претензий к руководству учебного заведения, и она смогла приступить к занятиям.